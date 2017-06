United estuda oferecer goleiro e R$ 735 mi por Cristiano

Ex-clube de Cristiano Ronaldo, o Manchester United pretende desembolsar uma boa quantia para tentar trazer o jogador português de volta ao Old Trafford. De acordo com o portal britânico “Mirror”, o clube estuda oferecer 175 milhões de libras (735 milhões de reais) e o goleiro David de Gea para o Real Madrid, em uma proposta que quebraria recordes no histórico das transações no futebol.

Ainda segundo jornais europeus, o atacante deseja deixar a Espanha após ser acusado de sonegação fiscal. Ronaldo estaria transtornado com o processo movido pelo Ministério Público do país, que o investiga pelo não-pagamento de impostos, em um valor que gira em torno de 14,8 milhões de euros (54 milhões de reais).

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, deverá fazer um pronunciamento ainda nesta segunda-feira, para esclarecer a situação do astro português. Zinedine Zidane, técnico do clube espanhol, já ligou para Cristiano, que está na Rússia, onde defende a seleção de Portugal na Copa das Confederações, para afirmar que deseja sua permanência no elenco do atual campeão europeu.

Cristiano Ronaldo se transferiu para o Real Madrid em 2009, e possui contrato até 2021. Antes, o português passou seis temporadas em Manchester, onde entrou em campo 292 vezes e marcou 118 gols. Pelo United, ele foi tricampeão inglês, além de vencer a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, ambos em 2008.