United envia olheiro a Islândia – mas o jogo era no Catar

Em busca de revelações para a equipe, o Manchester United enviou um olheiro para acompanhar a partida amistosa entre Islândia e República Checa, na quarta-feira. O problema é que os ingleses mandaram o funcionário para um local errado, a 8.850 quilômetros de distância do correto.

De acordo com o jornal Mirror, a equipe pediu uma credencial para o olheiro diretamente à Federação Islandesa de Futebol. Entretanto, o funcionário chegou ao estádio Laugardalsvöllur, em Reykjavik, e encontrou as portas fechadas e luzes apagadas. Ele foi informado então que a partida seria no Abdullah bin Khalifa, em Doha, no Catar.

Não se sabe se o olheiro foi observar algum jogador, mas a imprensa disse que a equipe segue recomendação do técnico José Mourinho, insatisfeito com a perda de jogadores para rivais.