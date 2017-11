Uefa divulga seleção do século XXI sem brasileiros

A uma semana de divulgar a seleção dos melhores jogadores do ano, a Uefa publicou em seu site nesta segunda-feira os melhores do século dentro do futebol europeu. Para compor a equipe, foram escolhidos seis espanhóis, além de ter sido levada em consideração a quantidade de vezes que cada jogador apareceu nas seleções anuais e o número de indicações.

Sem brasileiros, o grupo foi montado com Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol, Gerard Piqué e Philipp Lahm; Steven Gerrard, Xavi e Andrés Iniesta; Thierry Henry, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

O craque português possui o maior número de aparições nas seleções anuais desde 2001, com onze. Messi é o segundo, com oito. Casillas, Puyol, Sergio Ramos e Iniesta possuem seis cada. O restante dos jogadores escolhidos possui cinco aparições, exceto pelo inglês Gerrard, que tem três, mas entrou no seleto grupo por possuir sete indicações.