Uefa acusa Roma de racismo por imitações de macaco da torcida

A Roma foi acusada pela Uefa nesta sexta-feira de comportamento racista depois que uma parte de sua torcida imitou “sons de macaco” para o zagueiro Antonio Rüdiger, do Chelsea, durante o empate por 3 a 3 pela Liga dos Campeões da Europa, em Londres, na quarta-feira.

O jogador de 24 anos, que tem 20 partidas pela seleção da Alemanha, foi contratado pelo Chelsea este ano após uma passagem de duas temporadas pela Roma, onde disputou um total de 72 jogos. Em um comunicado emitido nesta sexta, a Uefa disse que iniciou procedimentos contra o time italiano em respeito ao Artigo 14 de seu regulamento disciplinar.

A Comissão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa tratará do caso no dia 16 de novembro. O jornal italiano Gazzetta dello Sport afirmou que o clube poderá ter de disputar a partida contra o Qarabag, válida pela sexta rodada da fase de grupos da competição europeia e em 5 de dezembro, com o estádio Olímpico parcialmente ou totalmente fechado.

(Com Reuters)