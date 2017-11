TV: Grêmio usou drone para espionar rivais durante o ano

A dois dias da final da Copa Libertadores diante do Lanús, da Argentina, o Grêmio foi acusado de ter usado métodos de espionagem durante a temporada. Reportagem do canal ESPN Brasil divulgada nesta segunda-feira informa que o clube gaúcho contratou um homem para fotografar e filmar, com o uso de um drone, os treinamentos dos adversários.

A emissora diz monitorar o homem há cinco meses e divulgou imagens feitas em Buenos Aires, na última sexta-feira, quando o suposto espião gremista decolou o drone próximo ao centro de treinamento do Lanús. A produção da ESPN tentou se aproximar do homem, que acelerou o carro e foi parado pela polícia argentina.

O homem, que teve o rosto borrado e a identidade preservada, negou que estivesse a serviço do Grêmio. Ele foi levado à delegacia, onde prestou esclarecimentos por duas horas e foi liberado. A ESPN Brasil informou que o Grêmio espionou diversos adversários em vários campeonatos.

Pela Libertadores, o espião contratado teria filmado treinos do Barcelona; no Equador, e do Godoy Cruz, na Argentina. Procuradas, as assessorias do Grêmio e do técnico Renato Gaúcho não se manifestaram até o momento. O primeiro jogo da decisão da Libertadores acontece na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena do Grêmio.