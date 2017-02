Tucumán avança e enfrentará o Palmeiras na Libertadores

O Atlético Tucumán, da Argentina, segue sua épica caminhada na Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, a equipe – que se tornou mundialmente conhecida por sofrer imprevistos e ter de jogar com camisas da seleção argentina na fase anterior – garantiu sua presença na fase de grupos da competição ao bater, desta vez com seu próprio uniforme, o Junior Barranquilla, da Colômbia, por 3 a 1, em casa, na última fase preliminar. Com isso, o Tucumán será o primeiro adversário do Palmeiras no Grupo 5 da Libertadores 2017.

Com esse placar o Atlético Tucumán reverteu a vantagem dos colombianos, que venceram o jogo em Barranquilla por 1 a 0. Sua estreia na fase de grupos será diante do campeão brasileiro, em Tucumán, em 8 de março. O jogo entre eles no Allianz Parque será em 24 de maio, pela rodada final da chave. Além do Palmeiras, o Tucumán enfrentará o boliviano Jorge Wilstermann e o uruguaio Peñarol na primeira fase da Libertadores.

Emoção – A primeira participação do Atlético Tucumán na Libertadores vem sendo marcada por muitas reviravoltas. Na segunda fase preliminar, após empatar em casa com o El Nacional por 2 a 2, quase perdeu a volta por W.O. (sigla para walkover, quando uma equipe não entra em campo), pois teve problemas com o voo e chegou atrasado ao Equador.

Com os uniformes presos no aeroporto, o Tucumán teve de vestir uniformes e chuteiras da seleção sub-20 da Argentina, que disputava o Sul-Americano em Quito, e ainda assim, venceu por 1 a 0 e avançou. Diante do Junior Barranquilla, a festa em Tucumán foi linda, mas menos dramática: o time praticamente definiu a classificação no primeiro tempo, quando abriu 3 a 0, com gols de Aliendro, Menéndez e Zampredi. O time colombiano descontou perto do fim, com gol de Hernández.

(com Estadão Conteúdo)