Treinador se ‘desaposenta’ para reassumir Bayern de Munique

O Bayern Munique oficializou nesta sexta-feira a o retorno do técnico alemão Jupp Heynckes, que comandará a equipe pela quarta vez, ocupando o lugar deixado pelo italiano Carlo Ancelotti, demitido há menos de duas semanas. Aos 72 anos, Heynckes aceitou desistir da aposentadoria que já durava quatro anos para ajudar o clube bávaro.

“Entre Heynckes e o FC Bayern há uma relação de confiança. Isso foi visto novamente nas conversas que Uli Hoeness (presidente do clube), Hasan Salihamidzic (diretor-esportivo) e eu tivemos com ele. Estamos gratos por ter aceitado nossa oferta”, disse o executivo-chefe, Karl-Heinz Rummenigge.

Em sua última passagem pelo Bayern, o veterano treinador venceu a Triplíce Coroa (Liga dos Campeões da Europa, Campeonato Alemão e Copa da Alemanha) na temporada 2012/2013, a última antes de sua aposentadoria. “Não se trata de um novo começo, mas sim, de um ato de amizade. Só faço isso, por tudo que devo ao clube”, afirmou Heynckes, em entrevista à revista Kicker.

Heynckes também foi um jogador de futebol de sucesso, atuando por Borussia Mönchengladbach e Hannover 96. Pela seleção alemã, conquistou a Eurocopa de 1972 e a Copa do Mundo de 1974.

O Bayern de Munique ocupa a segunda colocação do Campeonato Alemão, com 14 pontos, cinco atrás do Borussia Dortmund. Em sete jogos, a equipe já perdeu uma vez e empatou duas. Além disso, na Liga dos Campeões, vem de dura derrota para o Paris Saint-Germain por 3 a 0, que custou o cargo de Ancelotti.

(com agência EFE)