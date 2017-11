Treinador do Sevilla é diagnosticado com câncer de próstata

O técnico do Sevilla, o argentino Eduardo Berizzo, está com câncer de próstata e agora definirá qual tratamento seguir, informou nesta quarta-feira o clube em comunicado. Ele dirigiu o time nesta terça-feira, no empate em 3 a 3 contra o Liverpool, na Espanha, pela Liga dos Campeões. Os atletas já sabiam da notícia e foram todos celebrar com Berizzo o gol de empate.

“Os serviços médicos do Sevilla FC informam que o treinador da equipe principal Eduardo Berizzo foi diagnosticado com um adenocarcinoma de próstata. Os exames futuros permitirão decidir qual os passos a serem seguidos quanto ao seu tratamento. O clube quer mostrar seu máximo apoio ao seu treinador nestes momentos e lhe deseja uma pronta recuperação”, escreveu.

Berizzo, que foi um zagueiro de destaque na década de 90 (jogou por River Plate, Olympique de Marselha, Celta de Vigo, seleção argentina, entre outros) recebeu enorme solidariedade nas redes sociais. Clubes, treinadores, jogadores e jogadores enviaram mensagens ao treinador de 48 anos, que chegou nesta temporada ao Sevilla após sua passagem pelo Celta.

Compañero de mil batallas y títulos, mostro como jugador/ entrenador de jerarquía en Argentina Chile España y cquier lugar donde lleves tus ideas y profesionalismo, estamos todos con vos Eduardo por ser un gran tipo!! #AguanteToto #FuerzaToto pic.twitter.com/EZggISQ0g5 — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) November 22, 2017

La vida depara golpes duros que nos recuerdan lo que de verdad importa. Todos contigo, Berizzo. #AguanteToto #FuerzaBerizzo — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 22, 2017

¡Fuerza y ánimo, Toto! Eres un luchador y tendrás el apoyo de toda tu gente, de todo el @SevillaFC y de todo el fútbol. Un abrazo infinito.#AguanteToto pic.twitter.com/jl14RykWQ7 — PepTeam (@PepTeam) November 22, 2017

Apoyo y cariño no te van a faltar para sacar esta lucha adelante. Mucho ánimo a ti y a toda tu familia Toto. #AguanteToto pic.twitter.com/EMEl9E0XQF — Unai Emery (@UnaiEmery_) November 22, 2017

Toda la fuerza y todo el ánimo Berizzo. 💪🏼 pic.twitter.com/YMb0eZVI2o — LFC Español (@LFCEspanol) November 22, 2017

Toda nuestra fuerza y apoyo a Eduardo Berizzo desde Gelsenkirchen. #AguanteToto https://t.co/cvbk1I2AUp — FC Schalke 04 (@s04_es) November 22, 2017

Toda la FUERZA de nuestra afición contigo Berizzo#AguanteToto pic.twitter.com/Ora1D7nCjL — Real Murcia CF. SAD (@realmurciacfsad) November 22, 2017

Desde el #OM mandamos un fuerte abrazo a nuestro ex jugador y actual técnico del @SevillaFC, Eduardo Berizzo. ¡Mucho ánimo, Toto! 🙏 #AguanteToto pic.twitter.com/ZSieViaYXT — Olympique Marseille (@OM_Espanol) November 22, 2017

Toda nuestra fuerza y apoyo para Berizzo. ¡Toto, enseña al mundo el significado de AFOUTEZA! La familia celeste está contigo. ¡Juntos derribaremos esta puerta! #AfoutezaToto #FuerzaBerizzo #AguanteToto pic.twitter.com/SlTYK2VvpH — RC Celta (@RCCelta) November 22, 2017

Desde el Real Betis queremos mostrar todo nuestro apoyo a Eduardo Berizzo. ¡Mucho ánimo y mucha fuerza! 💪#AguanteToto https://t.co/SZYieFdm99 — Real Betis Balompié (@RealBetis) November 22, 2017

(com agências EFE e Gazeta Press)