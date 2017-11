Torino vai jogar de verde em homenagem à Chapecoense

O Torino anunciou nesta terça-feira que jogará no sábado com um uniforme verde em homenagem à Chapecoense. A partida com a camisa especial, válida pelo Campeonato Italiano, será contra a Atalanta, no estádio Olímpico de Turim. A peça será vendida em edição limitada a 1.500 unidades e parte das vendas será destinada às famílias das vítimas da tragédia que matou 71 pessoas em 29 de novembro de 2016.

“Para não esquecermos, para estarmos próximos de maneira concreta. Toro e Chape, unidos pelo destino, amigos para sempre”, escreveu o clube, em nota oficial. Em 4 de maio de 1949, o avião que levava os jogadores do Torino de Lisboa a Turim, com escala em Barcelona, bateu contra a Basílica de Superga, já na cidade italiana, matando as 31 pessoas a bordo.

A equipe vitimada pelo acidente era chamada de “Grande Torino”, por ter sido campeã de cinco títulos nacionais somente na década de 40. Além disso, era a base da seleção italiana que jogaria a Copa do Mundo de 1950. Com uma equipe totalmente reformulada para a competição, foi eliminada logo na primeira fase. Na atual temporada, o Torino é o 11º colocado, com 19 pontos.

(Com ANSA)