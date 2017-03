Torcida do Flamengo no Maracanã enlouquece até estrangeiros

O Flamengo não deixou boa impressão apenas pela facilidade com que goleou o argentino San Lorenzo por 4 a 0 na estreia da Copa Libertadores de 2017 nesta quarta-feira. A festa proporcionada pelos mais de 60.000 torcedores rubro-negros no reencontro com o Maracanã encantou torcedores de diversas partes da América do Sul. Nas redes sociais, estrangeiros exaltaram a força da “maior torcida do mundo” e a beleza do espetáculo nas arquibancadas.

Dezenas de torcedores vararam a madrugada anterior montando as peças do mosaico nas arquibancadas do Maracanã. Sofreram com a chuva que castigou a cidade naquela madrugada. Sete horas e meia depois, a festa estava montada, à espera dos outros 60.000 rubro-negros ‘convidados’. Os dizeres ficaram guardados a sete chaves até poucas horas antes de a bola rolar. “1981 – Isso aqui é Flamengo – 2017”.

A mensagem era um incentivo para o sonho do bicampeonato da Libertadores, depois de 36 anos. Nas arquibancadas, a emoção de fazer parte da festa. A recepção que bateu fundo na alma do técnico Zé Ricardo (“Com aquele mosaico, não tinha como não fazer uma partida no limite máximo”, disse) e da América Latina inteira que acompanhava o jogo transmitido pelo canal Fox Sports. “Espetacular!”, repetia o narrador.

O mosaico balançava aos gritos de “Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe ô!, Mengão do meu coração!”. No Twitter, colombianos, uruguaios, argentinos que viam o espetáculo pela tevê enlouqueciam em rasgados elogios: “

#LibertadoresxFOX | Impresionante mosaico de la torcida de Flamengo para recibir a su equipo en el mítico Maracaná. pic.twitter.com/ilvmb5UTpE — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 9, 2017

Super hinchada la del flamengo!!ese rojo y negro impacta!y q linda camiseta!! pic.twitter.com/oL33hOK3LW — 7 estrellas (@claudiodfernan2) March 9, 2017

La hinchada del Flamengo retumbando en el Maracaná representa lo que es la mística del fútbol en Brasil! Maravillosa hinchada en verdad!🔴⚫🔴🔥 — ₪ Marcelo ₪ (@Marce_Rosso) March 9, 2017

Y si, la hinchada de Flamengo es la más grande del mundo! Impresionante — Pato Achurra (@patoachurra) March 9, 2017

Señores el club con más hinchas en todo el mundo volvió, bienvenido #Flamengo a la #CopaLibertadoresDeAmerica — Sebas Ruso Santilli (@sebastiansant) March 9, 2017

Desde hoy, aparte de ser de River. En Brasil… Me hice hincha del Flamengo. Que grande son por dios. Que hinchada. Quede impresionado — Matías Curtis (@matias_curtis) March 9, 2017

El Maracaná REPLETO, con el negro y rojo en la camiseta de sus hinchas… imposible que no me guste el Flamengo en Brasil. — Javi Delgado (@mrbrownstone22) March 9, 2017

Espectacular el tifo de la hinchada del Flamengo. — S a d K e n j i. (@iXerpTickS) March 9, 2017