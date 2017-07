Torcida do Cruzeiro protesta na reapresentação do elenco

Após dois dias de folga, o elenco do Cruzeiro se reapresentou na manhã desta quarta-feira na Toca da Raposa II sob pressão de membros de diversas torcidas organizadas do clube, que foram até a entrada do centro de treinamentos e cobraram os jogadores pela fase irregular da equipe. O treinador Mano Menezes e o presidente do clube, Gilvan de Pinho Tavares, foram os principais alvos, assim como alguns jogadores.

Torcedores cercaram carros e deram socos em alguns veículos, como os do zagueiro Dedé e do meia uruguaio De Arrascaeta. Mas os cânticos das cobranças se concentraram mais em três nomes: o zagueiro equatoriano Caicedo, o técnico Mano Menezes e o presidente Gilvan de Pinho Tavares, pedindo a saída do trio. Além disso, cobraram a conquista da Copa do Brasil, único torneio que o clube disputa além do Campeonato Brasileiro – do qual é o 13º colocado, com 14 pontos.

Esse foi o segundo protesto de torcedores cruzeirenses nos últimos dias. Na segunda-feira eles foram até a sede administrativa do clube e criticaram o trabalho da diretoria. Dessa vez, protestaram na volta do elenco aos treinamentos, pressionando os jogadores.

Os protestos vieram após derrota do Cruzeiro para o Atlético-MG por 3 a 1, em clássico válido pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo, que deixou o time apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. A eliminação na primeira fase da Copa Sul-Americana, ao cair para o Nacional do Paraguai, e o vice-campeonato mineiro, perdendo a decisão para o Atlético-MG, também pesam para a insatisfação dos torcedores.