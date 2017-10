Torcedores do Sevilla querem Ganso como titular do time

As boas atuações de Paulo Henrique Ganso nesta temporada têm agradado boa parte da torcida do Sevilla. O jornal Estadio Deportivo, da cidade espanhola, destacou o desempenho do meia e o pedido por sua titularidade. “Querem ver Ganso” e “Torcedores do Sevilla pedem titularidade do brasileiro por sua atuação na Copa do Rei e seu bom rendimento neste início de temporada”, são as manchetes desta sexta-feira do periódico.

Na última terça-feira, o jogador entrou como titular e deu duas assistências de calcanhar na vitória por 3 a 0 do Sevilla sobre o Cartagena. No Campeonato Espanhol, ele também tem sido escalado com maior frequência e já marcou dois gols: Um na partida contra o Eibar, vencida por 3 a 0, e um contra o Getafe, também em uma vitória por 1 a 0.