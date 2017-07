Título recoloca Alemanha no topo do ranking da Fifa

A seleção da Alemanha recuperou a liderança do ranking da Fifa após conquistar seu primeiro título da Copa das Confederações. Na atualização de julho da lista, divulgada nesta quinta-feira, a equipe alemã destronou a seleção brasileira, que estava no topo desde abril.

Atual campeã do mundo, a Alemanha optou por levar à Rússia uma equipe mais jovem, sem seus principais jogadores. Ainda assim, conseguiu faturar o título do evento-teste para a Copa do Mundo de 2018 e pulou da terceira para a primeira posição no ranking, com 1.609 pontos.

A Alemanha tem apenas seis pontos a mais do que a seleção brasileira, que soma 1.603, em segundo lugar. No último mês, a equipe disputou dois amistosos e sofreu a sua primeira derrota sob o comando de Tite, diante da Argentina, por 1 a 0 – no outro compromisso, goleou a Austrália por 4 a 0.

A Argentina agora é a terceira colocada, com 1.413 pontos, depois de também triunfar em um amistoso em junho contra a seleção de Cingapura. Atual campeã da Eurocopa, a seleção portuguesa subiu quatro posições no ranking da Fifa e agora está em quarto com 1.332 pontos após terminar a Copa das Confederações em terceiro.

Vice-campeão da Copa das Confederações, o Chile perdeu três posições nesta atualização do ranking da Fifa e está na sétima posição. Colômbia, França e Bélgica completam em ordem a relação dos dez primeiros colocado do ranking, ainda que todas tenham caído três postos. Elas são seguidas por três campeãs mundiais – Espanha, Itália e Inglaterra.

O ranking da Fifa avalia os resultados das seleções nacionais em um ciclo de quatro anos e terá importância para a definição dos cabeças de chave da Copa do Mundo de 2018. O sorteio dos grupos será realizado em 1º de dezembro, em Moscou.

Os 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1º – Alemanha, 1.609 pontos

2º – Brasil, 1.603

3º – Argentina, 1.413

4º – Portugal, 1.332

5º – Suíça, 1.329

6º – Polônia, 1.319

7º – Chile, 1.250

8º – Colômbia, 1.208

9º – França, 1.199

10º – Bélgica, 1.194

11º – Espanha, 1.114

12º – Itália, 1.059

13º – Inglaterra, 1.051

14º – Peru, 1.014

15º – Croácia, 1.007

16º – México, 1.003

17º – Uruguai, 995

18º – Suécia, 933

19º – Islândia, 927

20º – País de Gales, 922

(com Estadão Conteúdo)