Tite, um homem de palavra

Na sala de Tite na sede da CBF, no Rio de Janeiro, há uma lousa com um campo de futebol desenhado, onde se lê a frase: “Fazer por merecer”. No canto esquerdo, mais uma frase motivacional: “Saber ver, entender, julgar e orientar”. O discurso serve para ajudar o próprio Adenor Leonardo Bachi a fazer o que ele sabe melhor: inspirar os atletas. Para liderar a seleção brasileira – seu grande sonho profissional finalmente realizado –, ele abusa desse talento.

Atrás dele, na mesma sala, mais de uma dezena de livros. A palavra é mesmo protagonista. Sua principal característica de liderança é a conversa. Adorado pelos jogadores e famoso por unir os times por onde passa, o papo franco é a base de seu método. O resultado ficou evidente em apenas nove partidas sob seu comando, quando fez uma seleção desacreditada desde 2014 ser classificada para a Copa da Rússia, encantando em campo. “A gente quer ver futebol bonito e efetivo”, ele diz, satisfeito.

Mas é claro que nem só de frases é feito o trabalho, palavra que ele adora enfatizar. Na tarde em que recebeu a reportagem de PLACAR, dia de seu 56° aniversário, ele assistia a um videoteipe da partida entre Paraná e Atlético-MG pela Copa do Brasil, um dos muitos jogos que vê todos os dias. Essa é só uma de suas funções no expediente que dá quase que diariamente na CBF (diferentemente dos técnicos anteriores, que não eram tão, digamos, assíduos). Com sorriso aberto, animado, disposto a contar histórias, o treinador fala bem, é eloquente. Mas é também bom ouvinte: presta atenção nas perguntas enquanto anota suas ideias em um bloquinho em silêncio, para não interromper o interlocutor.

