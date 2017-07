Tite: ‘Libertadores do Corinthians teve mais peso que o Mundial’

O técnico Tite, da seleção brasileira, é o destaque da capa da próxima edição da Revista PLACAR, do mês de julho, que chega às bancas nessa semana. Em entrevista exclusiva, o treinador fala dos seus planos para a Copa do Mundo, seu início vitorioso de trabalho à frente da seleção, o medo da derrota, como vê nossos principais adversários, além de questões pontuais, como a escolha entre o futebol bonito e o pragmático, CBF, crise política no Brasil e sua saída do Corinthians.

Sobre o seu ex-clube, Tite falou também sobre a conquista da Copa Libertadores de 2012, que completa cinco anos nesta terça-feira. No dia 4 de julho daquele ano, o Corinthians bateu o Boca Juniors na decisão no Pacaembu e conquistou o título inédito de forma invicta. Para o treinador, aquela conquista teve até um sabor maior do que o título do Mundial de Clubes, vencido no mesmo ano, em dezembro, sobre o Chelsea, no Japão.

“Tenho a impressão de que a conquista da Libertadores foi mais importante que a do Mundial. Muitos corintianos dizem que o resgate da Libertadores foi muito importante. Agora nenhum outro clube pode dizer que não temos mais – e ainda conquistamos de forma invicta, com todos aqueles números, defesa menos vazada, equipe mais disciplinada! Final contra o Boca, passando pelo Santos de Neymar, contra o melhor time do Vasco dos últimos dez anos… Eu acho que esse sentimento da Libertadores fica com um peso tanto ou maior que o Mundial.”