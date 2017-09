Tite fica fora da lista da Fifa de melhores técnicos do mundo

A Fifa divulgou nesta sexta-feira os candidatos aos prêmios The Best de 2017, com destaque para o prêmio principal, que será disputado por Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar. Entre os treinadores de futebol masculino, havia a expectativa de Tite estar entre os três finalistas, mas os escolhidos foram Zinedine Zidane, do Real Madrid, Antonio Conte, do Chelsea, e Massimiliano Allegri, da Juventus.

Tite estava na lista prévia de 12 candidatos e ainda não perdeu oficialmente à frente da seleção brasileira, mas foi superado pelos treinadores de clubes que se destacaram nas ligas espanhola, italiana e inglesa. O favorito ao prêmio é o francês Zidane, que conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol. Os técnicos de futebol feminino indicados foram Nils Nielsen, da seleção dinamarquesa, Gerard Precheur, do Lyon, e Sarina Wiegman, da seleção holandesa.