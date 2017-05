Tite explica as convocações de Rodriguinho e David Luiz

Diego Alves, David Luiz, Jemerson, Rodrigo Caio, Rafinha, Alex Sandro e Rodriguinho foram algumas das novidades de Tite na convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Argentina e Austrália, em junho. De acordo com o treinador, é muito importante dar oportunidades a jogadores que não têm atuado muito pela equipe nacional.

“Oportunidades não só de convocação, mas de colocá-los em jogo. Porque uma avaliação de um profissional é de treinamentos, de sequência e de jogos também. É uma oportunidade que nós criamos de colocar os atletas para terem enfrentamento de alto nível”, disse Tite.

As novidades que mais chamaram a atenção foram David Luiz e Rodriguinho. O primeiro, pela volta após o trauma de 2014 – embora ele tenha sido convocado algumas vezes por Dunga após o desastre. Na Copa do Mundo do Brasil, o zagueiro foi considerado um dos culpados pela vexatória derrota para a Alemanha, no Mineirão. Já o segundo só havia sido chamado para o amistoso contra a Colômbia, em janeiro, em que a seleção teve apenas jogadores que atuam no país.

“Se o (Marcelo) Bielsa (treinador argentino) estivesse aqui, ele iria falar que é um jogador polifuncional. Eu coloco de uma forma mais simples, jogador versátil. Ele deve ter mais de 20 jogos importantes, decisivos, jogando como primeiro meio-campista. Ou como um defensor, assim como o Rodrigo Caio. Ele tem essa versatilidade de utilização, foi campeão inglês e retomou o alto nível. Merece a convocação”, afirmou sobre David Luiz. Ao falar de Rodriguinho, Tite ressaltou a briga por espaço na seleção. “Rodriguinho foi um dos destaques contra a Colômbia. Foi um dos destaques do Campeonato Paulista. Ele concorria com o Diego, e ia ser uma concorrência boa. Os atletas devem concorrer com lealdade.”

Rafinha, lateral do Bayern de Munique que havia rejeitado uma convocação para a seleção tempos atrás, e Jemerson, zagueiro campeão francês pelo Monaco, também foram citados pelo comandante: “O Rafinha não tinha sido convocado, e a gente acrescenta, é campeão alemão. Jemerson é campeão francês e semifinalista da Champions. Nós estivemos acompanhando in loco seu desempenho. Tem todas as credenciais para estar (entre os convocados)”, comentou o técnico.

Alex Sandro é o único atleta que disputará a final da Liga dos Campeões a ser chamado por Tite – os outros foram poupados. O treinador destacou a boa fase do lateral-esquerdo: “Fez todo um campeonato, com a defesa menos vazada. E está na final, fazendo uma grande Champions. À mercê de ser campeão italiano, (título) bem encaminhado, campeão da Copa da Itália, então o credencia.”