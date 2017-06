Tite esboça seleção brasileira para clássico contra a Argentina

A seleção brasileira realizou nesta terça-feira, em Melbourne, o seu segundo treino desta semana visando o amistoso que fará contra a Argentina, às 7h (horário de Brasília) desta sexta-feira, na cidade australiana. Sem Neymar, que ganhou férias antecipadas, Willian, do Chelsea, deve ganhar vaga no time titular do técnico Tite.

Na atividade no gramado do Lakeside Stadium, Tite esboçou a escalação titular da seleção para o duelo diante dos argentinos com Weverton; Fagner, Thiago Silva, Gil e Filipe Luís; Fernandinho; Paulinho, Renato Augusto, Willian e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus.

Tite ainda não pôde contar neste treino com todos os jogadores convocados para os amistosos na Austrália – Alex Sandro, Rodrigo Caio e Diego Souza começarão a trabalhar com o grupo na quarta-feira. Já o goleiro Ederson foi liberado para se apresentar apenas na quinta devido ao nascimento de sua filha.

Assim, Tite optou por realizar um trabalho em campo reduzido e completou a equipe reserva da seleção com atletas do F.C. South Melbourne, clube local. Além do clássico contra a Argentina, o Brasil enfrentará a seleção australiana, na próxima terça-feira.