Tite gostaria de ter 2 meias espanhóis na seleção brasileira

O técnico Tite surpreendeu nesta segunda-feira ao revelar, em entrevista ao canal Fox Sports, com quais jogadores de outros países gostaria de poder contar na seleção brasileira. Segundo ele, dois meio-campistas da Espanha teriam lugar em seu time: David Silva, do Manchester City, e Thiago Alcântara, filho do ex-jogador brasileiro Mazinho, do Bayern de Munique.

O treinador gaúcho não entrou em detalhes sobre suas escolhas e ainda citou o polonês Robert Lewandowski, também do Bayern, como um centroavante que o agrada. “Tem jogadas de combinação, bola área…”, disse, depois de admitir que Roberto Firmino, o reserva de Gabriel Jesus, não está em boa fase. “Não está em seu melhor momento, mas foi um dos melhores do Liverpool na temporada passada e tem uma qualidade técnica diferenciada.”

O treinador ainda citou seleções europeias como as principais concorrentes do Brasil ao título da Copa do Mundo. “França e Alemanha estão no topo e poderia inserir outras que são tradicionais. E a Bélgica com uma geração que tem Courtouis, De Bruyne, Lukaku, Hazard, Company, Witsel… “, disse Tite, que, instigado pelo ex-jogador Zinho, inclui a seleção argentina. “Sim, entra nesse ranking, apesar de vir de um momento de instabilidade, ela vem forte.”