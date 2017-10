Tite define mudanças na seleção que enfrentará a Bolívia

O técnico Tite definiu nesta quarta-feira os onze titulares da seleção brasileira para o duelo com a Bolívia, que acontecerá na quinta, às 17h (de Brasília) em La Paz, pela penúltima rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Já classificado para o torneio, o Brasil tentará quebrar um tabu de 32 anos sem vencer o adversário fora de casa, pela competição classificatória. Desde então, foram três derrotas e um empate, em quatro jogos disputados.

Para encarar a Bolívia, o Brasil atuará com Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Alex Sandro; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Neymar, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus. O lateral da Juventus, o zagueiro do Paris Saint-Germain e o meia do Liverpool são as novidades em relação aos últimos jogos da seleção.

Nesta quarta-feira, os jogadores passaram por bateria de exames físicos e médicos, antes de entrarem em campo na Granja Comary, em Teresópolis. Depois do almoço, a delegação parte para o Rio de Janeiro, onde embarcará à tarde para Santa Cruz de la Sierra. Os brasileiros dormirão na cidade e só viajarão para La Paz, local do jogo desta quinta, horas antes do apito inicial.

(Com EFE)