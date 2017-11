Tite confirma seleção com ‘experiências’ e elogia Hernanes

A seleção brasileira vai mesmo a campo nesta sexta-feira com três “experiências” para enfrentar o Japão em Lille, na França. O técnico Tite confirmou que o lateral-direito Danilo, do Manchester City, o zagueiro Jemerson, do Monaco, e o meia Giuliano, do Fenerbahçe, estarão em campo neste amistoso em uma das últimas oportunidades para garantirem lugar no grupo que vai à Copa do Mundo da Rússia. O treinador também disse estar atento à boa fase de Hernanes, do São Paulo.

Tite realizou na manhã desta quinta-feira um treino fechado no gramado do estádio Pierre Mauroy, em Lille. Mas não fez mistério sobre a escalação: ditou os titulares e detalhou algumas funções. “Alisson, Danilo, Thiago, Jemerson, Marcelo; Fernandinho numa posição que o Renato Augusto vinha exercendo, Casemiro na mesma posição, Giuliano numa posição mais solto, fazendo infiltrações…”. Willian, que será capitão pela primeira vez, Neymar e Gabriel Jesus completam o time.

No caso específico de Giuliano, Tite revelou que pretendia escalar Philippe Coutinho, mas, como o meia do Liverpool ainda se recupera de lesão muscular, uma oportunidade se abriu para o ex-jogador do Grêmio.

“O pouco número de jogos é desafiador para mim como técnico da seleção. O tempo que eu tenho na seleção brasileira é menos de três meses de um clube. Procuro fazer uma avaliação justa, com o acompanhamento dos seus trabalhos nos clubes, dos jogos e dos treinamentos”, disse Tite.

Hernanes no radar

Questionado sobre a situação de jogadores que não estão na lista atual, Tite disse que segue aberto para observações. E falou abertamente sobre o meia Hernanes, do São Paulo. “Nós acompanhamos, sim, o grande momento em que o Hernanes vive. É ambidestro, tem qualidade de passe excepcional, finalização de média distância. Ajustou-se com o Dorival Junior como articulador pelo lado esquerdo. Estamos acompanhando, assim como outros que têm essa característica.”

Além do duelo contra o Japão, que acontecerá às 10h (de Brasília) desta sexta, o Brasil ainda disputará um segundo amistoso com o atual grupo, na terça-feira, contra a Inglaterra, no estádio de Wembley, em Londres.