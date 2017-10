Tite confirma mudanças e celebra paz entre Neymar e Cavani

O técnico da seleção brasileira, Tite, confirmou nesta terça-feira mudanças na equipe que vai enfrentar a Bolívia na quinta-feira – pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo – com as entradas do zagueiro Thiago Silva e do lateral Alex Sandro, além da volta do meia Philippe Coutinho. Na entrevista coletiva, ainda disse ter ficado feliz com a paz entre Neymar e Cavani no Paris Saint-Germain e revelou inspiração do técnico das Copas de 1982 e 1986, Telê Santana.

O zagueiro Thiago Silva, titular na Copa do Mundo de 2014, entra na vaga de Marquinhos seu companheiro de PSG. Outro retorno será de Philippe Coutinho, que perdeu a vaga na última rodada das Eliminatórias para o meia Willian por ainda não estar totalmente recuperado de lesão. Na lateral-esquerda quem vai jogar é Alex Sandro, depois que o titular Marcelo e o reserva Filipe Luís foram cortados por lesão.

Caso Neymar

“Acompanhei tudo através de vocês (da imprensa) e não busquei informações de fora porque, para mim, o mais significativo são as ações. E para mim foi emblemático e vibrei ao assistir ao jogo”, disse o treinador. “Quando o Neymar faz o gol de pênalti e abraça o Cavani, eu vibrei. Quando o Cavani recebe a assistência e aponta para o Neymar, eu vibrei… em todos os locais os problemas acontecem, mas a grandeza está no senso de equipe”, completou.

Inspiração

Cada vez mais próximo da Copa do Mundo e à frente da seleção brasileira há mais de um ano, Tite quer aproveitar o tempo hábil para dar a última lapidada em sua equipe. Para isso, ele se espelha em alguns times icônicos do passado, como os comandados por Telê Santana, ex-treinador do time, e Ênio Andrade, tricampeão brasileiro.

“Minha ideia é ter um futebol com mais triangulação, jogo apoiado. Minha ideia é ter o futebol do Telê Santana, do seu Ênio, porque é aquilo em que eu acredito. É esse o futebol apresentado pela equipe, essa é a ideia. Se vai ter resultado ou não, não importa. Mas saber produzir é importante”, explicou o treinador da seleção.

O Brasil lidera as eliminatórias e já está classificado para o Mundial da Rússia em 2018 e enfrenta a Bolívia, nesta quinta-feira, em La Paz, e o Chile, na próxima terça-feira, em São Paulo.

(com Reuters e Gazeta Press)