Tira-Teima: Qual time da pré-Libertadores chegou mais longe?

A fase de pré-Libertadores surgiu em um momento no qual o torneio crescia, ganhando mais participantes, e precisava de uma adequação para a fase de grupos. Em 2004, por exemplo, a fase de grupos contou com nove times, fazendo com que nem todos os segundos colocados se classificassem para as oitavas de final.

A partir de 2005, a pré-Libertadores, chamada pela Conmebol de primeira fase, passou a existir para classificar as equipes sobressalentes para a fase de grupos, novamente com apenas oito chaves.

A equipe que obteve o melhor desempenho após ter vindo da pré-Libertadores foi o Estudiantes, de La Plata, da Argentina, que conquistou a Copa Libertadores de 2009, sob o comando do meia Juan Sebastian Verón. O time passou pela fase prévia com certo sufoco, diante do Sporting Cristal, do Peru. Naquele ano, o Estudiantes perdeu, fora de casa, por 2 x 1, e conseguiu a vaga, em casa, com vitória de 1 x 0, passando de fase pelo gol marcando fora de casa.

Outros dois clubes foram vice-campeões após terem vindo da fase prévia. O primeiro foi o Olimpia, que em 2013 perdeu a decisão para o Atlético-MG. Já na edição de 2016, o Independiente del Valle, do Equador, foi vice, perdendo apenas para o Atlético Nacional, da Colômbia, na final.

Já o melhor desempenho de clubes brasileiros que vieram desta fase pertencem a Santos e São Paulo. O time da Baixada Santista conseguiu a marca em 2007, enquanto o time da capital alcançou o feito em 2016.

Abaixo, veja, ano a ano, o desempenho das equipes que vieram da pré-Libertadores

2005

América de Cali (Colômbia) – Fase de grupos

Quilmes (Argentina) – Fase de grupos

Palmeiras – Oitavas de final

Júnior Barranquilla (Colômbia) – Oitavas de final

LDU Quito (Equador) – Oitavas de final

Chivas Guadalajara (México) – Semifinalista



2006

Universitario (Peru) – Fase de grupos

Santa Fe (Colômbia) – Oitavas de final

Palmeiras – Oitavas de final

Goiás – Oitavas de final

River Plate (Argentina) – Quartas de final

Chivas Guadalajara (México) – Semifinalista

2007

Deportes Tolima (Colômbia) – Fase de grupos

LDU Quito (Equador) – Fase de grupos

Vélez Sarsfield (Argentina) – Oitavas de final

Paraná – Oitavas de final

América (México) – Quartas de final

Santos – Semifinalista

2008

Arsenal de Sarandí (Argentina) – Fase de grupos

Cienciano (Peru) – Fase de grupos

Audax Italiano (Chile) – Fase de grupos

Lanús (Argentina) – Oitavas de final

Cruzeiro – Oitavas de final

Atlas (México) – Quartas de final



2009

Independiente Medellín (Colômbia) – Fase de grupos

Nacional (Paraguai) – Fase de grupos

Deportivo Cuenca (Equador) – Oitavas de final

Universidad de Chile (Chile) – Oitavas de final

Palmeiras – Quartas de final

Estudiantes (Argentina) – Campeão

2010

Juan Aurich (Peru) – Fase de grupos

Universidad Católica (Chile) – Fase de grupos

Emelec (Equador) – Fase de grupos

Racing (Uruguai) – Fase de grupos

Libertad (Paraguai) – Quartas de final

Cruzeiro – Quartas de final

2011

Deportes Tolima (Colômbia) – Fase de grupos

Unión Española (Chile) – Fase de grupos

Independiente (Argentina) – Fase de grupos

Grêmio – Oitavas de final

Jaguares (México) – Quartas de final

Cerro Porteño (Paraguai) – Semifinalista

2012

Arsenal de Sarandí (Argentina) – Fase de grupos

Flamengo – Fase de grupos

Peñarol (Uruguai) – Fase de grupos

Internacional – Oitavas de final

Unión Española (Chile) – Oitavas de final

Libertad (Paraguai) – Quartas de final



2013

Deportes Tolima (Colômbia) – Fase de grupos

Deportes Iquique (Chile) – Fase de grupos

Tigre (Argentina) – Oitavas de final

Grêmio – Oitavas de final

São Paulo – Oitavas de final

Olimpia (Paraguai) – Finalista

2014

Atlético-PR – Fase de grupos

Botafogo – Fase de grupos

Universidad de Chile (Chile) – Fase de grupos

Santa Fe (Colômbia) – Fase de grupos

Nacional (Uruguai) – Fase de grupos

Lanús (Argentina) – Quartas de final



2015

Huracán (Argentina) – Fase de grupos

Deportivo Táchira (Venezuela) – Fase de grupos

The Strongest (Bolívia) – Fase de grupos

Palestino (Chile) – Fase de grupos

Estudiantes (Argentina) – Oitavas de final

Corinthians – Oitavas de final

2016

Santa Fe (Colômbia) – Fase de grupos

Huracán (Argentina) – Oitavas de final

Racing (Argentina) – Oitavas de final

River Plate (Uruguai) – Oitavas de final

São Paulo – Semifinalista

Independiente del Valle (Equador) – Finalista