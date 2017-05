Time do ‘Professor Xavier’ volta à elite inglesa após 46 anos

O Huddersfield Town comemorou um feito histórico nesta segunda-feira. Após empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, o clube pelo qual torce o ator Patrick Stewart, o Professor Xavier da primeira trilogia do cinema de X-Men, venceu o Reading nos pênaltis no estádio de Wembley e voltou à primeira divisão inglesa após 46 anos.

A última participação do Huddersfield Town na primeira divisão foi em 1971/1972, quando terminou na 22ª e última posição. Na temporada seguinte o clube foi rebaixado para a terceira divisão. Após dois anos, caiu para a quarta divisão inglesa.

O time da cidade de Huddersfield voltou a ter um acesso apenas em 1979/1980, com o título da quarta divisão. Desde então, o clube esteve sempre entre a segunda e terceira divisão, com exceção de 2003/2004, quando disputou novamente a quarta divisão.

Desde 2012/2013 na segunda divisão, o time teve como melhor colocação o 16° lugar de 2014/2015, longe até dos playoffs. Nesta temporada, na quinta colocação geral, classificou-se para os playoffs e superou o Sheffield Wednesday na semifinal, nos pênaltis, após dois empates. Na disputa pela vaga na primeira divisão, contra o Reading, no Wemsbley, o acesso veio novamente nos pênaltis.

Tricampeão inglês (1923/24, 1924/25 e 1925/26), o clube retorna à primeira divisão para alegria de seu torcedor mais ilustre, Patrick Stewart, que acompanhou o jogo do estádio e abriu um grande sorriso com o acesso.