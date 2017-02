Thiago Neves aparece no BID e poderá estrear na quarta

Finalmente o meia Thiago Neves, a grande contratação do Cruzeiro para a temporada, poderá estrear com a camisa da Raposa. O jogador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira.

E sua primeira partida poderá ser já nesta quarta, contra o São Francisco, do Pará, no estádio do Mineirão.

“Nós vamos colocar o que a gente tiver de melhor em campo. Se ele (Thiago Neves) tiver condição, vai iniciar o jogo”, destacou o Mano Menezes, treinador do Cruzeiro, após o empate com a URT, no último sábado, em Patos de Minas, pelo Campeonato Mineiro.

Thiago Neves foi contratado há mais de um mês. Ele foi anunciado oficialmente no dia 5 de janeiro. A situação, no entanto, agarrou por ser uma transferência mais complicada, já que o jogador precisou recorrer a Fifa para se desvincular de seu antigo clube, o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

O meia está parado desde 5 de outubro, quando participou do empate de 2 x 2 do Al-Jazira com com o Al-Wasl por 2 x 2, com um gol marcado pelo meia brasileiro.

(com Gazeta Press)