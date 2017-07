Thiago Maia vai ao CT para se despedir do Santos

Antes de embarcar para a França, onde fará exames e acertará com o Lille, Thiago Maia compareceu ao CT Rei Pelé nesta segunda-feira para despedir-se dos companheiros e dirigentes do Santos. O clube francês, que é treinado por Marcelo Bielsa, pagará 14 milhões de euros (51 milhões de reais) ao clube brasileiro pelo volante.

De chinelos, Maia passou na academia e conversou com os titulares do time, que faziam treino regenerativo após o empate contra o Vasco, no último domingo. Logo depois, o jovem de 20 anos foi ao gramado, onde abraçou Vanderlei, Ricardo Oliveira e os jogadores que não atuaram contra o Vasco, no último domingo.

Por fim, o volante conversou com com o técnico Levir Culpi, além do ex-volante Clodoaldo e alguns dirigentes. Na conversa, o superintendente de esportes do time da Baixada Santista, Dagoberto dos Santos, fez questão de afirmar: “Eu não queria que você fosse embora”.

Além do jovem campeão olímpico, o Santos também perdeu Caju para o Lille. A equipe francesa levará o lateral-esquerdo por empréstimo de um ano pelo valor de 500 mil euros (R$ 1,8 milhões). Porém, caso o jogador atue em mais de 14 partidas, os franceses serão obrigados a comprá-lo por 4 milhões de euros (R$ 14,6 mi).

Revelado nas categorias de base do Santos, Thiago Maia disputou 125 partidas e fez quatro gols em sua passagem pelo clube. Caju, por sua vez, atuou 41 vezes e não marcou. A dupla fez parte do time bicampeão paulista em 2015 e 2016. Em coletiva nesta segunda-feira, o atacante Kayke não poupou elogios ao jogador. “É um grande jogador, o Santos conseguiu segurar por muito tempo, na minha opinião. Fará muita falta, e os que ficam farão de tudo para suprir a ausência”, afirmou.

(Com Gazeta Press)