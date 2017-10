‘Tenho vontade de voltar ao Atlético Nacional’, diz Borja

O atacante Miguel Borja, do Palmeiras, uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro (33 milhões de reais), declarou à Rádio Caracol, da Colômbia, que tem sim o desejo e retornar ao Atlético Nacional, além de disputar a Copa do Mundo.

Perguntado se o clube colombiano entrou em contato, o jogador confirmou e negou ter rejeitado o retorno. “Sim, me chamaram para voltar. O presidente entrou em contato e eu tenho vontade de retornar ao Atlético Nacional, se houver possibilidade. Alguns portais de internet noticiaram que eu disse ‘não’, mas é totalmente falso. Conversei com o presidente e o Marulanda (diretor de futebol) e disse que estava disposto a voltar, mas isso depende do Palmeiras, e me querem aqui, então fica difícil”, contou, aos risos, Miguel Borja.

Destaque da Copa Libertadores de 2016, na qual foi campeão com o Atlético Nacional, o atacante falou de sua dificuldade na chegada ao Brasil. “O futebol brasileiro é muito diferente do colombiano. No começo marquei gols, que são importantes para ter confiança, mas a equipe passou a jogar em um estilo diferente do que eu estava acostumado. As pessoas que me criticavam nunca jogaram profissionalmente, não entendem como funciona”, disse o jogador, que falou sobre o sonho de disputar a próxima Copa. “Quero sempre estar onde estão os melhores, por isso quero ir à Copa do Mundo. Se eu estiver jogando aqui, o ideal é buscar um lugar onde se abram as portas, para ter mais minutos jogados e voltar à seleção”, completou.