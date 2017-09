Técnico do PSG confirma volta de Neymar diante do Bayern

Em meia a uma enorme confusão sobre quem baterá os pênaltis do Paris Saint-Germain, o técnico Unai Emery confirmou: Neymar estará em campo na partida diante do Bayern de Munique, na capital francesa, pela Liga dos Campeões da Europa, na quarta-feira, às 15h45 (de Brasília). O jogador brasileiro não atuou no empate sem gols diante do Montpellier, no último sábado, por causa de uma pequena lesão no pé.

“Di María e Neymar estarão no grupo, e Pastore ainda trabalha com os médicos”, afirmou Emery nesta terça-feira. O treinador espanhol não quis colocar mais lenha na fogueira da polêmica entre Neymar e o uruguaio Edinson Cavani e se limitou a dizer que já avisou ao grupo sobre quem cobrará as penalidades. “Já falei com os jogadores. Eles sabem como as coisas vão funcionar dentro de campo e nos pênaltis”, disse o técnico, mantendo o mistério.

Bayern e PSG venceram suas partidas na estreia e lideram o grupo B, que tem ainda o Celtic e Anderlecht, que se enfrentam na Bélgica no mesmo dia e horário.