Técnico do PSG aprova baladas de Neymar: ‘É jovem e responsável’

Unai Emery, técnico do Paris Saint-Germain, afirmou nesta terça-feira que não tem ressalvas quanto à vida social do atacante Neymar. No último fim de semana, o brasileiro foi fotografado em uma balada em Paris, comemorando a vitória por 4 a 1 sobre o Nantes, pelo Campeonato Francês – fato que foi destaque na imprensa francesa.

“Neymar é jovem e quando tem tempo fora do futebol pode aproveitar com os amigos. É normal sair. É um jogador responsável, veio para os treinos e está muito bem. Ele teve o cuidado de descansar no domingo para estar com a equipe na segunda e terça-feira a fim de se preparar para a partida”, disse Emery.

O PSG enfrenta o Celtic, pela Liga dos Campeões, nesta quarta, às 17h45, no estádio Parque dos Príncipes. O PSG lidera o grupo B, com 100% de aproveitamento. O Celtic está na terceira colocação, com apenas 3 pontos.