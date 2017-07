Guto Ferreira, técnico do Inter, dá resposta machista a repórter

As polêmicas na vitória do Internacional sobre o Luverdense, pela Série B do Brasileirão, não se limitaram ao gol marcado por William Pottker aos 47 minutos do segundo tempo. Após a partida desta terça-feira no Beira-Rio, o técnico Guto Ferreira deu uma declaração machista ao ser questionado pela repórter Kelly Costa, da Rádio Gaúcha, se reconhecia falhas técnicas de sua equipe na partida. O treinador percebeu que foi infeliz e, após a coletiva, procurou a jornalista para se retratar.

“Desculpe, eu não vou fazer essa pergunta para você porque você é mulher e, de repente, não jogou (futebol)”, afirmou Guto Ferreira no início da resposta. “Mas todo atleta sob pressão tem dificuldades de ter um foco no lance final e trabalha contra a confiança dele, precisa acertar para ter confiança… Eu ia te perguntar se você já jogou para perceber essa situação”, enrolou-se o treinador.

Infeliz, Guto Ferreira dá resposta machista à repórter Kelly Costa na coletiva de ontem: "você é mulher e de repente não jogou". pic.twitter.com/zSS2YPY9cL — Tiago Boff (@tiago_boff) July 19, 2017

Guto Ferreira ainda procurou Kelly Costa para se desculpar após a entrevista. O momento foi registrado por Renata de Medeiros, colega da jornalista na rádio, com um desabafo.

Já na manhã desta quarta-feira, Guto Ferreira participou do programa Redação SporTV e reforçou seu pedido de desculpas. “Fui infeliz no raciocínio da resposta. Respeito a opinião de todo mundo. Não é do meu feitio buscar situações de polêmica, acho que fui mal e quero pedir desculpas”, disse.