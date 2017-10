Técnico da França renova contrato até 2020

Nesta terça-feira, a Federação Francesa de futebol confirmou, por meio de suas redes sociais, a renovação de contrato do treinador Didier Deschamps até 2020, ano de disputa da Eurocopa, que ainda não tem sua sede definida. O treinador assumiu o cargo em 2012, substituindo Laurent Blanc. Com a comissão técnica francesa, Deschamps alcançou o vice-campeonato da Eurocopa de 2016, além de ter caído nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014 para a Alemanha.

Deschamps conquistou a Copa do Mundo de 1998 como capitão da França, além de uma Liga dos Campeões em 1993 com o Olympique de Marselha e um bicampeonato italiano com a camisa da Juventus.

Na última disputa das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Deschamps levou a equipe à liderança do Grupo A, com 23 pontos, em campanha de sete vitórias, dois empates e uma derrota, garantindo a classificação direta.