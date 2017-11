Técnico Claudio Tencati deixará Londrina após seis anos

Claudio Tencati perderá o posto de técnico mais longevo do Brasil. Ele deixará o Londrina nesta semana, depois de seis anos e cinco meses de trabalho. As partes entraram em um acordo e o anúncio oficial deve acontecer nesta quinta-feira. Seu substituto deverá ser Ricardinho, ex-meio-campista de seleção brasileira, Corinthians e outros grandes clubes.

A despedida do Tencati será no próximo sábado, quando o Londrina enfrenta o Vila Nova, no Serra Dourada, pela última rodada da Série B. Ricardinho, que está sem clube desde que deixou o Tupi em novembro do ano passado, após apenas nove jogos, assumirá o time em 2018.

Contratado em abril de 2011, Tencati fez parte do renascimento do Londrina, que passava por uma crise financeira, na segunda divisão do Campeonato Paranaense e na Série D do Brasileiro. Sob seu comando, o clube foi campeão estadual e subiu para a Série B nacional, além de ter sido campeão da Copa da Primeira Liga deste ano. Em 269 jogos, o treinador teve 131 vitórias, 72 empates e 66 derrotas.