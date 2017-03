Taça Guanabara: a final Fla-Flu será no Engenhão

O estádio Nilton Santos, o Engenhão, será a casa da final da Taça Guanabara. Após determinação da Justiça Desportiva do Rio, a Ferj confirmou o estádio para a final do primeiro turno do Estadual do Rio, em jogo do Flamengo contra o Fluminense.

Em despacho feito pelo juiz Marcelo Jucá Barros, houve a determinação de que a decisão do torneio seja realizado no estádio do Botafogo, porque o Maracanã não tem condições de receber o jogo da final. A decisão foi feita por liminar, cabendo recurso.

Segundo o juiz, existe um dispositivo no Regulamento Geral das Competições prevendo que três estádios poderiam receber a decisão: Maracanã, Nilton Santos e Mané Garrincha. De acordo com o presidente Marcelo Jucá, apenas o Nilton Santos teria condições de abrigar a final do torneio, e por isso deverá ser escolhido.

De acordo com Jucá, a medida se deu por conta do estádio de precariedade em que se encontra o Maracanã, evitando que a Ferj marque a decisão para o estádio ou outro qualquer, que não o Nilton Santos.

Caso o Maracanã seja indicado para a final, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro deverá pagar uma multa de R$ 300 mil.

Recentemente, Botafogo e Flamengo tiveram um problema nos bastidores do jogo que aconteceu no estádio. Por conta disso, o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, disse que o Flamengo não mandaria jogos no estádio. Como o mando da decisão, em sorteio, definiu o Fluminense como mandante, inclusive podendo ser uma final com torcida única, por conta de determinação da Justiça, em clássicos na cidade do Rio, a realização do jogo no estádio botafoguense não deverá ser um problema.

Em caso de torcida única, Carlos Eduardo Pereira promete não entrar com uma liminar para evitar que o jogo aconteça. Contudo, caso o Flamengo tenha direito a levar seu torcedor, o presidente botafoguense promete lutar até o fim para a não realização da partida.

Maracanã estará liberado para quarta

O estádio do Maracanã, no entanto, estará liberado para o jogo entre Flamengo e San Lorenzo, na estreia dos cariocas pela Libertadores, na próxima quarta-feira.

De acordo com Jucá, a venda de ingressos já havia começado antes da vistoria feita, impedindo que houvesse bloqueio do estádio também para esse jogo.

Segundo Marcelo Vianna, diretor de competições da Ferj, o jogo de domingo no Maracanã seria um risco a todos.