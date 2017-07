Tabela de jogos e resultados da Libertadores 2017

Até o dia 10 de agosto, as 16 equipes que seguem na Copa Libertadores da América disputarão as oitavas de final, em busca de oito vagas na etapa seguinte. A fase eliminatória conta com seis times brasileiros e sete campeões. Grêmio, Palmeiras, Santos e Atlético-MG tentarão conquistar o título continental outra vez, enquanto Botafogo e Atlético-PR almejam erguer a taça pela primeira vez. River Plate (ARG), San Lorenzo (ARG) e Nacional (URU) são os outros clubes que buscam repetir o feito de ser o melhor time sul-americano da temporada, e se classificar para o Mundial de Clubes da Fifa.

Confira a seguir a tabela completa das oitavas de final.

Jogos de ida (horários de Brasília)

04/07, 19h15 – Godoy Cruz (ARG) x Grêmio

Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG)

04/07, 21h45 – Guaraní (PAR) x River Plate (ARG)

Estádio Rogelio Lorenzo Livieres, em Assunção (PAR)

05/07, 19h15 – Atlético-PR x Santos

Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR)

05/07, 21h45 – Jorge Wilstermann (BOL) x Atlético-MG

Estádio Félix Capriles, em Cochabamba (BOL)

05/07, 21h45 – Barcelona (EQU) x Palmeiras

Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (EQU)

06/07, 19h15 – The Strongest (BOL) x Lanús (ARG)

Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)

06/07, 21h45 – Emelec (EQU) x San Lorenzo (ARG)

Estádio George Capwell, em Guayaquil (EQU)

06/07, 21h45 – Nacional (URU) x Botafogo

Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu (URU)

Jogos de volta (horários de Brasília)

08/08, 19h15 – Lanús (ARG) x The Strongest (BOL)

Estádio Ciudad de Lanús, em Lanús (ARG)

08/08, 21h45 – River Plate (ARG) x Guaraní (PAR)

Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (ARG)

09/08, 19h15 – Grêmio x Godoy Cruz (ARG)

Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS)

09/08, 21h45 – Palmeiras x Barcelona (EQU)

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

09/08, 21h45 – Atlético-MG x Jorge Wilstermann (BOL)

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

10/08, 19h15 – Botafogo x Nacional (URU)

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

10/08, 21h45 – Santos x Atlético-PR

Vila Belmiro, em Santos (SP)

10/08, 21h45 – San Lorenzo (ARG) x Emelec (EQU)

Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG)

Cruzamentos das quartas de final

(River Plate-ARG x Guaraní-PAR) x (Atlético-MG x Jorge Wilstermann-BOL)

(San Lorenzo-ARG x Emelec-EQU) x (Lanús-ARG x The Strongest-BOL)

(Santos x Atlético-PR) x (Palmeiras x Barcelona-EQU)

(Botafogo x Nacional-URU) x (Grêmio x Godoy Cruz-ARG)