Sul-coreano provoca Maradona após vencer Argentina no Sub-20

Diego Maradona deve estar arrependido de mais uma de suas fanfarronices. Nesta terça-feira, a Coreia do Sul derrotou a Argentina por 2 a 1, pela fase de grupos do Mundial sub-20. O momento de maior destaque da partida foi uma comemoração inusitada de Paik Seung-Ho endereçada ao ídolo argentino.

Em março, Maradona participou do grupos da competição e comemorou, sem nenhum tipo de cerimônia, ao perceber que sua seleção estaria na mesma chave da Coreia, anfitriã do Mundial e freguês histórica da Argentina. Paik Seung-Ho, jovem que atua pelo Barcelona B, não se esqueceu do gesto e, para comemorar o gol da vitória, caprichou na expressão sarcástica e simulou estar abrindo um papel.

No grupo A do Mundial, a Coreia lidera com 6 pontos e já está classificada para as oitavas de final. A Argentina está na lanterna após duas derrotas, mas ainda tem chances de se classificar caso entre no grupo dos melhores terceiros colocados. Inglaterra, com 4 pontos, e Guiné, com 1, completam a chave.

Veja os dois momentos:

Diego Maradona, who has history against South Korea, celebrated when Argentina was drawn in with South Korea at the U20 WC. pic.twitter.com/LhaWZ3FTuX — Will Parchman (@WillParchman) May 23, 2017