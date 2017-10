Sul-americana: Sport perde em casa e decide na Colômbia

Jogando na Ilha do Retiro, o Sport recebeu o Junior Barranquila e perdeu por 2 a 0 pela primeira partida das quartas de final da Copa Sul-americana. A decisão será na semana que vem, na Colômbia.

Antes do jogo, o time visitante passou por um momento constrangedor. O sistema de som tocou o hino do Chile, ao invés do colombiano. Na primeira etapa, a equipe foi ligeiramente superior aos brasileiros, mas não conseguiu superar o goleiro Magrão. Na segunda etapa, o time da casa melhorou, mas a partida seguia equilibrada. Aos 15 minutos, Lenis acertou um chute no travessão, no único lance de mais perigo dos brasileiros.

O time colombiano cresceu e aos 26 minutos veio o castigo do Sport. Mier cruzou, a defesa falhou e não cortou e a bola chegou em Yony González, que na pequena área abriu o placar para o Junior Barranquilla. Magrão ajudava a evitar uma derrota maior. Téo Gutiérrez também, depois que isolou uma bola debaixo do gol, sem goleiro. Mas aos 40, Murillo foi até a linha do fundo e cruzou para trás, novamente para Yony González, que marcou novamente.

O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira, no Estádio Metropolitano de Barranquilla, na Colômbia. O Sport conseguirá a vaga se vencer a partida por dois gols de diferença, desde que faça ao menos três gols. O Junior classifica-se até com derrota por um gol de diferença.