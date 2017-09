Sul-Americana: sem marcar, Corinthians é eliminado pelo Racing

O Corinthians deu adeus à disputa da Copa Sul-americana ao empatar em 0 a 0 com o Racing, em Avellaneda, pelas oitavas de final do torneio. Por ter empatado em 1 a 1 em São Paulo, o time brasileiro foi eliminado pelo gol sofrido fora de casa.

Apesar de precisar do resultado e ter mais posse de bola na primeira etapa, o Corinthians teve a metade das finalizações que o Racing (4 x 2). No segundo tempo, a vida corintiana se complicou aos 18 minutos, quando Rodriguinho, um minuto após entrar em campo, deu uma solada em González e acabou expulso. Aos 46, Jô recebeu o segundo amarelo e também foi expulso.

Agora, nas quartas de final, o Racing enfrenta o Libertad, do Paraguai. Já para o Corinthians resta a disputa do Campeonato Brasileiro, do qual é líder.