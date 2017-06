Sul-Americana: Fluminense goleia e fica perto da classificação

Contando com mais uma atuação inspirada do atacante Henrique Dourado e a fragilidade de seu adversário, o Fluminense encaminhou na noite desta quarta-feira a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. No Maracanã, o clube carioca goleou a Universidad Católica de Quito (EQU) por 4 a 0, e ficou em situação confortável para avançar de fase.

Henrique Dourado foi o nome da noite, ao marcar duas vezes. Artilheiro do Campeonato Brasileiro com nove gols, o atacante mostrou novamente que está em boa fase. Ele abriu o marcador aos 26 minutos do primeiro tempo, em arremate de dentro da área, e anotou o terceiro de pênalti , aos 45. Antes disso, aos 28, Richarlison faria 2 a 0.

O camisa 9 deixou a partida com dores na virilha no começo do segundo tempo, dando lugar a Pedro. Mas a preocupação da torcida logo passou, com o golaço de fora da área de Wendel, aos 11 minutos, para fechar o marcador em 4 a 0.

Pelo time equatoriano, chamou a atenção a presença em campo do meia Matías Defederico, ex-Corinthians. Mas, assim como seus companheiros, o jogador pouco mostrou. A Universidad Católica apresentou um futebol deficiente tanto na técnica quanto na tática.

A partida de volta acontecerá no dia 26 de julho, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. O Fluminense poderá perder por até três gols de diferença que, ainda assim, se classificará.