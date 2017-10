Sul-americana: Flamengo vence clássico e fica perto da semi

Mesmo jogando como visitante no Maracanã, o Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 na primeira partida das quartas de final da Copa Sul-americana. Esse foi o sétimo clássico entre os clubes no ano, com quatro empates e três vitórias flamenguistas.

O Flamengo foi um pouco melhor no primeiro tempo, que teve um Fluminense apagado. Aos 27 minutos, Willian Arão invadiu a área e bateu cruzado. Diego Cavalieri fez grande defesa, mas no rebote Éverton empurrou para o gol vazio.

Na segunda etapa, atrás no placar, o Fluminense pressionou mais, mas o Flamengo conseguiu colocar uma bola na trave aos 38 do segundo tempo. A decisão da vaga será de novo no Maracanã, na próxima quarta-feira, agora com mando do Flamengo. Vitória do Fluminense por um gol de diferença, desde que marque dois, vale classificação.