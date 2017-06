Sul-Americana: Corinthians encara novato colombiano na altitude

O Corinthians, cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro, volta as atenções para a Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, quando visitará o Patriotas, da Colômbia, pela ida da segunda fase, em partida marcada para começar às 21h45 (de Brasília). O jogo acontecerá no estádio La Independencia, em Tunja, localizado a 2.810 metros acima do nível do mar.

O Corinthians, que passou pela Universidad do Chile na primeira fase, não manterá, no entanto, o time titular que derrotou o Grêmio no último domingo pela competição nacional. O atacante Jô e os meias Jadson e Maycon sequer viajaram para a Colômbia. Os substitutos deverão ser Marquinhos Gabriel, Camacho e Kazim, respectivamente. Na lateral-esquerda, Guilherme Arana deverá ser poupado, dando lugar a Moisés.

O desconhecido Patriotas, que foi fundado em 2003, chegou à elite do Campeonato Colombiano oito anos depois. Na temporada passada, o clube, sediado no departamento de Boyacá, teve uma das melhores campanhas nos torneios Apertura e Finalización, garantindo vaga inédita na Sul-Americana.

Na primeira fase da competição continental, o time passou pelo Everton, do Chile. Após perder fora de casa por 1 a 0, a equipe devolveu o placar na volta, para depois levar a melhor nos pênaltis, por 4 a 3.

(Com EFE)