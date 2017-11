Suécia sai na frente da Itália em briga por vaga na Copa

Classificada para todas as Copas do Mundo desde que ficou de fora em 1958, a Itália corre risco de não se classificar para o Mundial da Rússia, em 2018. Na primeira partida pela repescagem nas Eliminatórias europeias, os italianos foram derrotados pela Suécia, em Solna, por 1 a 0.

O gol saiu aos 16 do segundo tempo. Após cobrança de lateral, Toivonen ajeitou de cabeça na área e Johansson, que tinha acabado de entrar, bateu forte. A bola ainda desviou no caminho tirando quaisquer chances de defesa de Buffon.

A partida decisiva acontece na próxima segunda-feira, às 17h45 (de Brasília) em Milão. A Suécia se classifica com qualquer derrota por um gol de diferença, desde que marque gols. A Itália só garante vaga direta caso vença por dois gols de diferença.

A Suécia não vencia a seleção tetracampeã do mundo desde 1998, em um amistoso em Gotemburgo. Desde então foram cinco jogos, com quatro vitórias italianas e um empate. Os suecos não se classificam para a Copa do Mundo desde 2006.