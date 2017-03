Sub-17: Paraguai e Venezuela empatam e Brasil segue no topo

Duas partidas movimentaram o Grupo B do Sul-Americano sub-17 na noite desta terça-feira. E quem se deu bem foi a seleção brasileira, que não jogou. Com o empate em 2 a 2, entre Paraguai e Venezuela, no estádio Bicentenário Fiscal, em Talca, no Chile, as equipes não conseguiram alcançar o Brasil, que lidera a chave com seis pontos.

A partida foi marcada pelo equilíbrio. Antonio Ferreira abriu o placar em cobrança de pênalti para o Paraguai, mas Eduardo Peñaranda e Jan Anchio viraram para a Venezuela. Porém, no último lance do jogo, o goleiro Carlos Quijada saiu mal do gol e Nicolás Torres decretou a igualdade, de cabeça.

Com o empate, Paraguai e Venezuela chegaram a quatro pontos, a dois do Brasil. Os paraguaios, no entanto, ficam à frente dos venezuelanos pelo saldo de gols: 1 a 0.

Apesar do jogo ter sido válido pela terceira rodada do torneio, o Paraguai fez apenas o seu segundo jogo até aqui, o que torna a situação um pouco mais promissora. O Brasil também disputou apenas duas rodadas e só volta a campo na quinta-feira, às 19 horas (horário de Brasília), justamente contra os paraguaios. No mesmo dia a Venezuela encara o Peru, às 17 horas.

Argentina vence a primeira

No segundo jogo desta noite, a Argentina, enfim, venceu. Depois de duas derrotas seguidas (para Venezuela e Paraguai), os argentinos atropelaram os peruanos com uma vitória por 3 a 0. Facundo Colidio marcou duas vezes no primeiro tempo e Agustín Obando fechou o placar na etapa final.

Agora, a Argentina tem três pontos, na quarta colocação, fora da zona de classificação. O Peru, zerado, é o lanterna.

As cinco seleções de cada grupo se enfrentam em turno único, e as três melhores de cada chave avançam para o hexagonal final. O melhor time da fase decisiva será o campeão, e os quatro mais bem colocados se classificam para o Mundial da categoria, que será disputada entre os dias 6 e 28 de outubro deste ano, na Índia.

