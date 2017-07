Suárez homenageia jogador do Ajax que teve dano cerebral

O atacante Luis Suárez prestou suas homenagens ao jogador Abdelhak Nouri, do Ajax, diagnosticado com dano cerebral grave e permanente na manhã desta quinta-feira. O jovem promissor, de 20 anos, sofreu um mal súbito durante o amistoso contra o Werder Bremen, no último sábado, recebeu atendimento médico e foi hospitalizado. A equipe holandesa chegou a afirmar que ele estava fora de perigo, mas após uma bateria de exames detalhados, confirmou o estado crítico do meia.

“Muito triste com o que aconteceu com Appie. Estamos com você, fique forte”, escreveu o uruguaio. A mensagem foi publicada com uma foto antiga, de quando Nouri ainda era criança e jogava nas categorias de base do clube e posou com os ídolos Suárez e Klaas-Jan Huntelaar. O uruguaio do Barcelona defendeu o Ajax entre 2007 e 2011.