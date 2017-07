STJD pune zagueiro do Bahia por simular agressão

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) confirmou, nesta quinta-feira, a punição de dois jogos de suspensão ao zagueiro Lucas Fonseca, do Bahia. O defensor foi expulso durante a partida contra o Flamengo, em 25 de junho, válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, após uma simulação em uma jogada com o atacante Paolo Guerrero.

Aos 29 minutos do primeiro tempo, o jogador chutou a bola muito próximo ao peruano, que virou em direção ao adversário irritado, ameaçando desferir um soco. Lucas deu um grande salto e se jogou no chão, apesar de claramente não ter sofrido toque algum. Pelo lance, ambos receberam cartão amarelo – o zagueiro, por já possuir um, foi expulso.

“Fiquei envergonhado um pouco e chateado com a situação e memes, mas depois olhei friamente e se estivesse mais concentrado no lance não teria feito”, disse o zagueiro, durante o julgamento. O jogador já cumpriu uma das partidas devido à suspensão automática.

Além do jogador, Thiago Costa Mehl, preparador de goleiros da equipe baiana, também foi punido com um jogo de afastamento, enquanto o técnico Jorginho foi absolvido. Ambos foram julgados por desrespeito à arbitragem.

