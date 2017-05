STJD abre inquérito e Inter pode ser excluído da série B

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) abriu inquérito contra o Internacional para apurar o “caso Victor Ramos“. De acordo com comunicado, o clube não foi considerado responsável pela falsificação de documentos, mas usou o material adulterado em sua tentativa de escapar do rebaixamento no ano passado, o que, segundo o órgão, justifica a investigação. Em caso de punição, o Inter pode ser excluído da disputa da série B do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Em dezembro do ano passado, o Internacional reiterou uma denúncia feita em março pelo Flamengo de Guanambi, da Bahia,com relação à escalação do jogador Victor Ramos pelo Vitória. Os gaúchos pediram ao STJD a revisão do antigo processo que questionava uma possível transferência irregular do atleta. Diante disso, o departamento jurídico do clube juntou como provas seis cópias de e-mails trocados entre a Diretoria de Registro e Transferência da CBF e o Vitória, em conversa privada, na qual se discutia a transferência de Victor Ramos – cujos direitos pertenciam ao Monterrey do México. A CBF afirmou que as cópias anexadas ao processo aberto pelo time estavam adulteradas e pediu investigação.

Como não há punição para pessoa jurídica, no caso o Internacional, em caso de falsificação de documentos, o CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) estabelece que a pena seja aplicada de acordo com as leis internacionais, da Fifa, conforme informou o auditor relator do STJD, Mauro Marcelo de Lima e Silva. De acordo com o artigo 61 do Código Disciplinar da Fifa, um clube que falsificar documentos pode ser expulso das competições que disputa e até ser proibido de contratar jogadores, em caso de condenação.

(com Gazeta Press)