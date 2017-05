Sport anuncia Luxemburgo como novo treinador

O técnico com mais títulos do Campeonato Brasileiro, Vanderlei Luxemburgo, está de volta à primeira divisão do futebol nacional, no Sport Recife, em seu primeiro trabalho no Nordeste em toda a carreira, iniciada em 1983, no Campo Grande, do Rio de Janeiro.

O clube pernambucano anunciou neste segunda-feira o treinador de 65 anos, que no ano passado trabalhou na segunda divisão chinesa. O treinador chega nesta terça-feira e já vai acompanhar o treino da equipe. “É uma grande oportunidade. Minha primeira vez no Nordeste, um grande momento profissional. Vou levar o meu conhecimento a um grande clube”, afirmou Luxemburgo, campeão brasileiro em 1993, 1994, 1998, 2003 e 2004.

Ex-treinador da seleção brasileira e do Real Madrid, o treinador não disputava a primeira divisão desde 2015, quando dirigiu o Cruzeiro em 20 partidas, mas com uma campanha ruim. Esta será a 25ª edição do Campeonato Brasileiro que ele disputa como treinador.