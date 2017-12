Sorteio dos grupos da Copa esquenta Moscou nesta sexta

De Moscou – A Copa do Mundo de 2018 começará a ganhar forma nesta sexta-feira no imponente complexo do Kremlin, a casa do governo russo, em Moscou, que amanheceu repleto de neve. O sorteio dos grupos do Mundial começará às 13h (de Brasília) e definirá os rumos das 32 seleções participantes. O técnico Tite será um dos representantes da seleção brasileira no evento, que contará com diversas estrelas do futebol mundial, como Ronaldo, Ronaldinho, Maradona e até Pelé.

As equipes serão divididas em oito grupos de quatro. A seleção brasileira é uma das cabeças de chave e, pelas normas da Fifa, não poderá enfrentar equipes da América do Sul na primeira fase; e obrigatoriamente enfrentará ao menos um time europeu – Espanha e Inglaterra são as mais temidas do pote 2 (confira mais abaixo as divisões).

O evento será apresentado pelo ex-atacante inglês Gary Lineker e pela jornalista russa Maria Komandnaya. Entre os assistentes do sorteio, a maior atração será Maradona. O herói do título argentino de 1986 vive lua de mel com a Fifa depois da saída de Joseph Blatter da presidência. Mas já faltou no evento da véspera.

As bolinhas dos sorteios também passarão pelas mãos de outros campeões – o brasileiro Cafu (1994 e 2002), o espanhol Carles Puyol (2010), o italiano Fabio Cannavaro (2006), o francês Laurent Blanc (1998) e o inglês Gordon Banks (1966), além do uruguaio Diego Forlán e do russo Nikita Simonyan, que não levantaram o troféu, mas brilharam no torneio. O alemão Miroslav Klose, campeão em 2014 e maior artilheiro das Copas (16 gols) levará o troféu mais desejado do futebol ao palco.

Grupo dos Sonhos

Para a seleção brasileira, melhor do que evitar os adversários mais fortes seria cair no Grupo B. O time ficará hospedado em Sochi, cidade-resort litorânea no Sul da Rússia e, caso avance em primeiro nesta chave, e chegue à final, visitaria apenas três cidades – a própria Sochi (2 jogos), Moscou (4) e Saransk (1).

Os potes do sorteio

As 32 seleções que disputarão o Mundial na Rússia serão divididas em oito grupos de quatro participantes. Para o sorteio, os times estão separados em quatro potes, com base no ranking da Fifa divulgado em outubro. As cabeças de chave serão a anfitriã Rússia, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França.

Pelas normas da Fifa, países da mesma confederação não poderão ficar no mesmo grupo, exceção feita às equipes europeias, que são maioria – duas delas podem ficar em uma mesma chave. Portanto, já se sabe que o Brasil não poderá cair no grupo de nenhuma seleção da Conmebol (Uruguai, Colômbia e Peru), além, claro, dos outros cabeças de chave. Espanha, Inglaterra e Croácia, no pote 2, são os adversários mais temidos, na teoria.