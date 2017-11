Sorteio da Copa terá Cafu, Maradona e outras estrelas em Moscou

A Fifa revelou nesta terça-feira novas informações sobre o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018, que será realizado em 1º de dezembro, no Kremlin, em Moscou. Oito ex-jogadores serão assistentes do evento, incluindo o brasileiro Cafu, campeão em 1994 e 2002, e Diego Maradona, herói do título argentino de 1986.

Dentre os outros assistentes destacam-se outros campeões mundiais, como o espanhol Carles Puyol (2010), o italiano Fabio Cannavaro (2006), o francês Laurent Blanc (1998) e o inglês Gordon Banks (1966), além do uruguaio Diego Forlán e do russo Nikita Simonyan, que não levantaram o troféu, mas brilharam no torneio.

“O sorteio é um momento que todo o planeta participa com entusiasmo e expectativa, estou feliz de participar novamente. Tive a sorte de vir à Rússia várias vezes ao longo do ciclo desta Copa, e tenho certeza de que o país irá entregar outro evento fantástico em Moscou”, afirmou Cafu em comunicado da Fifa.

O ex-jogador alemão Miroslav Klose, maior artilheiro da história das Copas com 16 gols em quatro edições, será o encarregado de levar o troféu ao palco da cerimônia, que começará às 13h (de Brasília) e será apresentado pelo ex-jogador inglês Gary Lineker e pela jornalista russa Maria Komandnaya.

Os potes do sorteio

As 32 seleções que disputarão o Mundial na Rússia em oito grupos estão divididas em quatro potes, com base no ranking da Fifa divulgado em outubro. As cabeças de chave serão a anfitriã Rússia, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França.

Pelas normas da Fifa, países da mesma confederação não poderão ficar no mesmo grupo, com exceção às equipes europeias, que são maioria – duas delas podem ficar em uma mesma chave. Portanto, já se sabe que o Brasil não poderá cair no grupo de nenhuma seleção da Conmebol (Uruguai, Colômbia e Peru), além, claro, dos outros cabeças-de-chave. Espanha, Inglaterra e Croácia, no pote 2, são os adversários mais temidos, na teoria.

Pote 1:

Rússia, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França.

Pote 2:

Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia

Pote 3:

Dinamarca, Islândia, Costa Rica, Suécia, Tunísia, Egito, Senegal, Irã

Pote 4:

Sérvia, Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita