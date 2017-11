Sorteio da Copa: Pelé, Ronaldo e Gaúcho serão convidados de honra

De Moscou – A Fifa divulgou nesta quinta-feira a lista de convidados de honra para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018, que ocorrerá nesta sexta, em Moscou. Representando o Brasil, estarão os campeões mundiais Pelé, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.

A lista, denominada “Lendas da Fifa” (Fifa Legends, em inglês), conta com mais de 30 nomes. O holandês Clarence Seedorf, o marfinense Didier Drogba e o camaronês Samuel Eto’o são alguns dos principais nomes convidados. Ícones do futebol feminino, como as ex-jogadoras Corinne Diacre e Celia Sasic, também estão na relação divulgada.

A cerimônia será apresentada pelo ex-jogador inglês Gary Lineker e pela jornalista russa Maria Komandnaya. Além disso, oito representantes dos sete países campeões mundiais e da Rússia foram escolhidos para ajudar no sorteio das bolinhas. O capitão do pentacampeonato, Cafu, será o representante brasileiro. Diego Maradona, Fabio Cannavaro, Carles Puyol e Diego Forlán também estarão no evento.

Confira a lista completa de convidados divulgada pela Fifa:

