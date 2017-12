Sorteio da Copa do Mundo 2018: Acompanhe ao vivo

1. Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018 zoom_out_map 1/12 O presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018, no palácio do Kremlin, Rússia (Kai Pfaffenbach/) O presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018, no palácio do Kremlin, Rússia

2. Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018 zoom_out_map 2/12 Okocha, Kanu, Ronaldo, Gordon Banks, Blanc, Cafu, Schmeichel, Matthäus, Cannavaro, Klose e Pelé (Fifa/) Okocha, Kanu, Ronaldo, Gordon Banks, Blanc, Cafu, Schmeichel, Matthäus, Cannavaro, Klose e Pelé

3. Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018 zoom_out_map 3/12 Bolinhas preparadas para o sorteio que definirá os grupos da Copa do Mundo da Rússia (Fifa/) Bolinhas preparadas para o sorteio que definirá os grupos da Copa do Mundo da Rússia

4. Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018 zoom_out_map 4/12 Cadeiras com tabelas para o sorteio que definirá os grupos da Copa do Mundo da Rússia (Fifa/) Cadeiras com tabelas para o sorteio que definirá os grupos da Copa do Mundo da Rússia

5. Sorteio da Copa em Moscou zoom_out_map 5/12 Últimos preparativos antes do início do sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Rússia (Fifa/) Últimos preparativos antes do início do sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Rússia

6. Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018 zoom_out_map 6/12 Últimos preparativos antes do início do sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Rússia (Kai Pfaffenbach/) Últimos preparativos antes do início do sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Rússia

7. Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018 zoom_out_map 7/12 O ex-jogador camaronês Samuel Eto'o posa para foto na chegada para o evento de sorteio da Copa do Mundo no Kremlin em Moscou (Sergei Karpukhin/) O ex-jogador camaronês Samuel Eto'o posa para foto na chegada para o evento de sorteio da Copa do Mundo no Kremlin em Moscou

8. Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018 zoom_out_map 8/12 O treinador da seleção alemã Joachim Low e Oliver Bierhoff posam para foto na chegada para o evento de sorteio da Copa do Mundo no Kremlin em Moscou (Sergei Karpukhin/) O treinador da seleção alemã Joachim Low e Oliver Bierhoff posam para foto na chegada para o evento de sorteio da Copa do Mundo no Kremlin em Moscou

9. Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018 zoom_out_map 9/12 Ronaldinho Gaúcho chega para o sorteio da Copa do Mundo da Rússia (Fifa/) Ronaldinho Gaúcho chega para o sorteio da Copa do Mundo da Rússia

10. Sorteio da Copa em Moscou zoom_out_map 10/12 Diego Maradona fala com a mídia em sua chegada no Kremlin para o sorteio da Copa do Mundo 2018 (Sergei Karpukhin/) Diego Maradona fala com a mídia em sua chegada no Kremlin para o sorteio da Copa do Mundo 2018

11. Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018 zoom_out_map 11/12 Ronaldinho Gaúcho, Clarence Seedorf e Jay-Jay Okocha posam para foto na chegada para o evento de sorteio da Copa do Mundo no Kremlin em Moscou (Sergei Karpukhin/) Ronaldinho Gaúcho, Clarence Seedorf e Jay-Jay Okocha posam para foto na chegada para o evento de sorteio da Copa do Mundo no Kremlin em Moscou